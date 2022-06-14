Haber Giriş: 14 Haziran 2022 Salı 15:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akyurt'ta havadan incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinden etkilenen Ankara’nın Akyurt ilçesinde havadan incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinden etkilenen Ankara'nın Akyurt ilçesinde havadan incelemelerde bulundu.
Ankara'da 7 Haziran'dan bu yana aralıklarla etkini olan sağanak nedeniyle meydana gelen sel ve su taşkınlarında 4 kişi yaşamını yitirmişti.
Etiketler: Ankara Recep Tayyip Erdoğan Sağanak Sel
Son Haberler
- 15:35
- 15:30
- 15:25
- 15:20
- 15:25
Sıradaki Haber
Bakan Akar Brüksel'e gidiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz