Haber Giriş: 14 Haziran 2022 Salı 16:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Başbakan Yardımcısı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Alexei Overchuk'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Türkiye- Rusya İlişkileri
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