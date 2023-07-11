Giresun'da göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Kentte etkili olan şiddetli yağışlar sonrası Üçtepe beldesindeki bir su fabrikasının depo bölümünün zemininin çökmesi sonucu Şenol Karagöz, Ali Camcı ve Şinasi Özdemir göçük altında kaldı.

Olay yerine sevk edilen AFAD, AKUT, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin çalışması sonucu Karagöz ve Camcı kurtarıldı.

Göçük altında kalan Şinasi Özdemir için fabrika alanında yapılan arama çalışmaların yanı sıra jandarma ekipleri de dere boyunca tarama çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler olayın gerçekleştiği alanın yakınlarında Özdemir'in dere içerisinde cenazesini buldu.

Özdemir'in cesedi, AFAD ve AKUT ekiplerince Yağlıdere Devlet Hastanesi morguna götürüldü.