Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 18:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Genelkurmay Başkanı Güler, İngiliz mevkidaşı ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick Carter ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanı Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick Carter ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Güler ve Orgeneral Carter güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Etiketler: Yaşar Güler İngiltere
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