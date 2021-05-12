Genelkurmay Başkanı Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick Carter ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Güler ve Orgeneral Carter güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.