Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 17:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Hemşireler Günü'nü kutladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hemşireler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Fuat Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yaptı.
Oktay, paylaşımında, "En zorlu şartlarda bile özveri ile vazife yapan; sevgisi, şefkati ve sabrı ile her gün şifa arayan hayatlara dokunan hemşirelerimizin gününü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.
En zorlu şartlarda bile özveri ile vazife yapan; sevgisi, şefkati ve sabrı ile her gün şifa arayan hayatlara dokunan hemşirelerimizin gününü kutluyorum.#HemşirelerGünü pic.twitter.com/o795u1NvPb— Fuat Oktay (@fuatoktay) May 12, 2021
Etiketler: Fuat Oktay
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