Fuat Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yaptı.

Oktay, paylaşımında, "En zorlu şartlarda bile özveri ile vazife yapan; sevgisi, şefkati ve sabrı ile her gün şifa arayan hayatlara dokunan hemşirelerimizin gününü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.