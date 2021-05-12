Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin diplomasisi devam ediyor. Erdoğan, ilk olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Filistin’de yaşanan gelişmeler ile Sputnik V aşısının Türkiye’ye sevkiyatına ilişkin konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Kudüs, Gazze, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik pervasız saldırıları karşısında Türkiye olarak tepkilerini en sert şekilde ortaya koyduklarını belirterek, uluslararası camianın da İsrail’e güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini, bu amaçla her seviyede girişimlerini sürdürdüklerini ifade etti.

"Türkiye ve Rusya’nın hemfikir olduğunu göstermesi önemli"

Rusya Dışişleri Bakanlığının Filistin konusunda Birleşmiş Milletler (BM) parametreleri ve iki devletli çözüme işaret eden açıklamasını önemli bulduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Rusya’nın Kudüs'te yaşanan gelişmeler konusunda hemfikir olduğunun gösterilmesinin önemli bir mesaj teşkil ettiğine dikkati çekti.

"BMGK, İsrail’e saldırıları durdurması konusunda net mesajlar vermeli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kriz daha fazla büyümeden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) meseleye müdahil olmasının önemli olduğu ve Konseyin, İsrail’e saldırıları durdurması hususunda kararlı ve net mesajlar vermesi gerektiğini vurguladı.

Filistinli sivillerin korunması için bölgeye uluslararası koruma gücü gönderilmesi fikri üzerinde de çalışılması gerektiğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Rusya’nın Birleşmiş Milletlerde tüm bu konularda yakın iş birliği sergileyeceğine inandığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin de Türk halkının Ramazan Bayramı'nı kutlayarak sağlık, mutluluk ve esenlik temenni etti.

Erdoğan Tebbun ile görüştü

Erdoğan-Tebbun görüşmesinde, Türkiye-Cezayir ilişkileri ile İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail’in Mescid-i Aksa ve Kudüs başta olmak üzere, işgal altındaki Filistin topraklarındaki saldırıları karşısında uluslararası toplumun güçlü ve caydırıcı bir tepki vermesi için tüm platformlarda girişimlerine devam ettiklerini belirterek, Türkiye ile Cezayir arasında her alanda güçlenen iş birliğinin Filistin davasının savunulmasında da artarak süreceğine inandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, görüşmede, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde de bulundu.