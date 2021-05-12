İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

Erdoğan, gün içinde Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüşmüş, Filistin'deki son gelişmeleri ele almıştı.