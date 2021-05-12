Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 17:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbek mevkidaşı ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.
Erdoğan, gün içinde Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüşmüş, Filistin'deki son gelişmeleri ele almıştı.
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