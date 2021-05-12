Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 16:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
e-Duruşma Bakırköy, Çağlayan ve Anadolu adliyelerinde uygulanmaya başladı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bugün itibarıyla e-Duruşma sisteminin Bakırköy ile birlikte İstanbul Çağlayan ve Anadolu adliyelerindeki tüm hukuk mahkemelerinde aktif hale getirdiklerini duyurdu.
Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "E-duruşmayı bugün itibarıyla Bakırköy ile birlikte İstanbul Çağlayan ve Anadolu Adliyelerindeki tüm hukuk mahkemelerinde aktif hale getirdik" dedi.
Gül, açıklamasında, "Sisteme talepte bulunan avukat meslektaşlarımız 18 Mayıs Salı gününden itibaren duruşmalara bürolarından katılabilecek. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
E-duruşma'yı bugün itibariyle Bakırköy ile birlikte İstanbul Çağlayan ve Anadolu Adliyelerindeki tüm hukuk mahkemelerinde aktif hale getirdik.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) May 12, 2021
Sisteme talepte bulunan avukat meslektaşlarımız 18 Mayıs Salı gününden itibaren duruşmalara bürolarından katılabilecek. Hayırlı olsun.
Etiketler: Adalet Bakanlığı Abdulhamit Gül
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