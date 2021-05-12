Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bukadum, mesajında, "Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Filistin'de kardeşlerimize yönelik saldırıların durdurulması çağrısı ve bu yöndeki koordinasyon çalışmaları için teşekkür ediyorum" sözlerini kullandı.

Suudi Arabistan'ı dün ziyaret eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al ​​Suud ile görüşmüştü.

Çavuşoğlu, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, bayramdan sonra düzenlenmesi planlanan İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısında ve olağanüstü toplanacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrail'in saldırıları karşısında Filistin halkı için atılacak adımların ele alınacağını duyurmuştu.