Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Askeri Komite toplantısı için Brüksel'de.

Orgeneral Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford ile bir araya geldi. Brüksel'deki NATO Karargahı'nda gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşme basına kapalı yapıldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Güler ve Dunford'un bir araya gelerek Suriye'deki iş birliğini ele alacaklarını duyurmuştu.

Dunford, Amerikan askerlerinin Suriye'den çekileceği açıklandıktan hemen sonra, Orgeneral Güler ile 8 Ocak'ta Ankara'da görüşmüştü.

Kaynak: TRT Haber