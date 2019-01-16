Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Hacettepe Teknokent A.Ş. ile ilgili olarak yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında üçüncü dalga olarak; Ankara ve İstanbul’da toplam 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Operasyonun sürdüğü, gözaltına alınanların Ankara emniyetine getirileceği öğrenildi.

Hacettepe Teknokent AŞ'ye daha önce de 2 kez FETÖ operasyonu düzenlenmişti.

Kaynak: TRT Haber