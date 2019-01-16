Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Ocak’ta Suriye gündemiyle Rusya’ya gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimi Putin ile yapacağı görüşmede, ABD askerlerinin Suriye’den çekilme süreci, terör örgütleri PYD/YPG ve DEAŞ ile mücadele, İdlib mutabakatı, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna harekat hazırlığı konuları ele alınacak.

2018'in son günlerinde Türk heyeti bu başlıklarla Moskova'daydı. Bu kez 2 lider baş başa görüşme gerçekleştirecek. Heyetlerin yaptığı çalışmaları ele alacak.

Soçi’de liderler zirvesi

Sonrasında ise gözler yine Rusya'da, Soçi kentinde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani liderler zirvesinde buluşacak. Liderler, Suriye krizine siyasi çözüm çabalarını değerlendirecek.

Güler, ABD’li mevkidaşıyla görüşecek

Ankara-Moskova hattında bunlar yaşanırken gözlerin çevrildiği bir başkent de Brüksel. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı Joseph Dunford ile NATO Genelkurmay Başkanları toplantısında görüşecek. İki isim en son Ankara’da bir araya geldi.

“Türk heyeti, 5 Şubat'ta ABD'li muhatapları ile bir araya gelecek”

Washington da Suriye görüşmelerin gerçekleştirileceği bir diğer adres. Türk heyeti, 5 Şubat'ta ABD'li muhatapları ile bir araya gelecek. Mekanizma toplantıları çerçevesinde; Münbiç mutabakatı, Suriye'den çekilme sürecinin koordinasyonu gibi konular ele alınacak.

Kaynak: TRT Haber