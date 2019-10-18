Türk Silahlı Kuvvetlerinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Güler, Milley görüşmesinde, Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alındı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark MİLLEY ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alınmıştır. pic.twitter.com/705gAAAgDt — TSK (@TSKGnkur) October 18, 2019

Kaynak: TRT Haber