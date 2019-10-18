Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü18 Ekim 2019 Cuma 18:47 - Son Güncelleme 18 Ekim 2019 Cuma 18:56
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü söyledi.
Trump dün Beştepe'deki kritik görüşmenin ardından Twitter hesabından, "Türkiye'den güzel haberler var. Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo birazdan basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederim. Milyonlarca hayat kurtarılacak." demişti
Erdoğan, Trump'ın tweetine cevaben "Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı olan terörizmi yendiğimizde daha birçok can kurtarılacak. Bu ortak çabanın bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyeceğinden eminim." ifadelerini kullanmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve ABD arasında Suriye konusunda varılan anlaşmaya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüğünü açıkladı.
Erdoğan'ın tweetini de alıntılayan Trump, "Terörizmi yenelim!" dedi.
DEFEAT TERRORISM! https://t.co/8WbnLPgWIK— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 18, 2019
Kaynak: TRT Haber