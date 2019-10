Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Amerika 120 saatlik yani 5 gün içinde teröristlerin ilan ettiğimiz güvenli bölge sınırları dışına çıkmasını sağlayacak." dedi.

Gözler ABD ile sağlanan mutabakat sonrası Suriye sınırına çevrildi.

Sınır 5 gün 24 saat izlenecek

PKK/YPG'nin çekilmesinde sorumluluk ABD'de ancak Türkiye büyük bir dikkatle sınır ötesindeki durumu gözlüyor. Operasyon bölgesi 5 gün boyunca 24 saat takip edilecek. Yaprak kımıldasa, güvenlik güçlerinin haberi olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeden ayrılmayacak, her an teyakkuzda olacak.

Tüm teknolojik imkanlar kullanılacak

Türkiye elindeki tüm teknolojik imkanları kullanacak. Uydu görüntüleri, insansız hava araçları, kara birlikleri, istihbarat unsurları ve bölgedeki aşiretler. Birçok kaynaktan Ankara'ya bilgiler akacak. Özellikle tünel giriş çıkışlarındaki her hareketlilik an be an izlenecek.

Anlaşma kapsamında terör örgütü PKK/YPG'nin elindeki silahlar toplanacak ayrıca teröristlerin bölgede yıllar içinde kurduğu tünel ve istikam alanları yerle bir edilecek.

Silahlar nasıl alınacak?

Peki anlaşmanın bir diğer maddesi, teröristlerin ellerindeki ağır silahlar nasıl alınacak?

Güvenlik araştırmacısı Necdet Özçelik:

"Hangi silahların teröristlerden alınacağı, menşeilerinin nasıl belirleneceği, sadece ABD silahları mı alınacak, diğer silahlar da bu kapsama alınacak mı? Muhakkak bir teknik çalışma yapılması gerekiyor. Milli Savunma Bakanlığı'nda kurulan masa bunun detaylarıyla ilgil çalışmalarını sürdürüyor."

Terör mevzileri imha edilecek

Teröristlerin mevzi ve tünellerinin yok edilmesi konusunda da ABD ve Türkiye arasında istihbarat paylaşımı olacak.

Güvenlik araştırmacısı Necdet Özçelik:

"Birbirini kademeleyen mevzi hatları ve tünellerin de bir şekilde tespit edilip gerek iş makinaları gerek patlayıcılarla imha edilmesi gerekiyor. Sınırdan Türkiye topraklarına giren tüneller de var yerlerini göstermeleri gerekiyor. Büyük çoğunluğunu istihbarat tespit etmiş durumda."

12 gözlem noktası kurulacak

Güvenli bölgede ABD askeri olmayacak. Türkiye denetimin sağlanması için 12 gözlem noktası kuracak.

Haber: Rasim Kılıç