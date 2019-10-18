21-22 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek TRT World Forum'da 2 günde 8 genel oturum planlandı.

Başlığı "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" olan forumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da, özel oturumda küresel sisteme dair görüşlerini anlatması bekleniyor.

Alanında uzman konuklar oturumda yer alacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bir başka oturumda, dış politikada insani diplomasi vizyonunu aktaracak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ateş Hattında NATO: Yeni Güvenlik Tehditleri" oturumunun konuşmacıları arasında. Oturumda "Türkiye'nin NATO ittifak sistemindeki rolü, yeni küresel gelişmeler karşısında NATO müttefik sisteminin yeni dayanakları neler olacak" soruları irdelenecek.

TRT World Forum'un dünyanın çeşitli bölgelerinden özel konukları da var.

İngiliz Hükümeti'ndeki ilk Müslüman bakan Sayeeda Warsi, Birleşmiş Milletler (BM) Parlamentosu Başkanı María Fernanda Espinosa Garces, Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Dilma Vana Rousseff, Avrupa’nın en genç başbakanı olan Finlandiya'nın Başbakanı Esko Aho onlardan bir kaçı...

Çok sayıda siyasetçi, diplomat, akademisyen ve fikir insanına da dünyanın geleceğiyle ilgili görüşlerini aktarma fırsatı sunulacak.

En dikkat çekici oturum "Cemal Kaşıkçı Cinayeti: Bölgesel Jeopolitiğin Bir Yansıması mı?"

En dikkat çekici oturum, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili olanı. "Cemal Kaşıkçı Cinayeti: Bölgesel Jeopolitiğin Bir Yansıması mı?" başlıklı oturumda Eski Mısır Cumhurbaşkanı Adayı Ayman Nour, Nobel ödüllü Twakkoul Karman, Yasin Aktay ve Turan Kışlakçı değerlendirmede bulunacak.

Yükselen milliyetçilik, popülizm ve ticaret savaşları konuları uzman isimler tarafından ele alınacak.

"Avrupa ve Mülteci Krizi" ile "Tunus: Demokrasi'ye Zorlu Yol" başlıklı özel oturumlar da yapılacak.

Kaynak: TRT Haber