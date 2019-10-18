Silah, top sesleri sustu. Güvenli bölge anlaşmasının ardından Suriye sınırı 9 gün aradan sonra sessizliğe büründü.

PKK/YPG'ye çekilme için verilen 120 saatlik süre başladı. Anlaşma açıklanır açıklanmaz, gözler masadan sahaya çevrildi. Hem Rasulayn hem de Tel Abyad çevresinde çatışmalar durdu. Obüs atışlarına da ara verildi.

Türkiye'nin vardığı mutabakatla Amerika'nın, YPG/PKK terör örgütüne 5 gün içerisinde Fırat'ın doğusundan güneye doğru çıkarma işlemi başlarken Fırtına Obüsleri ve tankların da atışlarına ara verildi.

Sınır sessiz ancak Suriye milli ordusu da Mehmetçik de orada. Bir taraftan teröristler izleniyor. Bir taraftan da askerlerin tuzaklanan patlayıcıları temizleme çalışması sürüyor. İmha sırasında zaman zaman sınırdan patlama sesleri duyuluyor. Teröristler de "Türkiye ateşkese uymuyor" izlenimi vermek için uğraşıyor.

Terör örgütü PKK Türkiye'nin anlaşmaya uymadığını iddia eden haberler yapıyor. Bir hastaneyi vurduğunu söylüyor ancak doğru değil. Teröristler bu izlenimi verebilmek için bölgede lastik yakıyor.

Asker ve istihbarat 5 gün boyunca gözlem yapacak. Ancak verilen sözler yerine getirilmezse, operasyon kaldığı yerden devam edecek.

Haber: Bülent Çulcuoğlu, Damla Erikan

Kamera: Bülent Serin, Volkan Balamir