İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, Etna Yanardağı, magmatik kanallarındaki iç hareketlilik nedeniyle lav püskürttü. Şimdiyse dağdaki volkanik faaliyetler Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) tarafından izleniyor.

Yanardağın lav püskürtmesi sebebiyle, Catania-Fontanarossa Havaalanının faaliyetlerinde kısıtlamaya gidildi.

Havaalanı kriz masası, yanardağdaki volkanik hareket nedeniyle havaalanın iki sektörünü kapatırken, bir saatte 4 uçağın iniş yapmasına izin verileceği, gidiş seferlerinde sınırlandırma olmadığı ancak rötarların olabileceği belirtildi.

Diğer yandan bölgeden gelen haberlere göre, son püskürtmeler dolayısıyla Etna ve civarında 3,3 büyüklüğünde volkanik deprem kaydedildi.

Kaynak: AA