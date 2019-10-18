İtalya'da Etna yeniden lav püskürttü18 Ekim 2019 Cuma 16:34 - Son Güncelleme 18 Ekim 2019 Cuma 16:48
İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı yeniden lav püskürttü. Bu nedenle Catania-Fontanarossa Havaalanında uçuşlara kısıtlama getirildi.
İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, Etna Yanardağı, magmatik kanallarındaki iç hareketlilik nedeniyle lav püskürttü. Şimdiyse dağdaki volkanik faaliyetler Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) tarafından izleniyor.
Yanardağın lav püskürtmesi sebebiyle, Catania-Fontanarossa Havaalanının faaliyetlerinde kısıtlamaya gidildi.
Havaalanı kriz masası, yanardağdaki volkanik hareket nedeniyle havaalanın iki sektörünü kapatırken, bir saatte 4 uçağın iniş yapmasına izin verileceği, gidiş seferlerinde sınırlandırma olmadığı ancak rötarların olabileceği belirtildi.
Diğer yandan bölgeden gelen haberlere göre, son püskürtmeler dolayısıyla Etna ve civarında 3,3 büyüklüğünde volkanik deprem kaydedildi.
Kaynak: AA