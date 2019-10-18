Dünya
Macron, Merkel ve Johnson Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek18 Ekim 2019 Cuma 16:08 - Son Güncelleme 18 Ekim 2019 Cuma 16:39
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Merkel ve Johnson'ın Suriye konusunu görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geleceklerini duyurdu.
[Fotoğraf: Getty]
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Suriye konusunu görüşmek üzere, önümüzdeki haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geleceklerini duyurdu.
Kaynak: AFP