Dünya
Tel Abyad'da terör tehdidinden uzak ilk cuma namazı18 Ekim 2019 Cuma 15:51 - Son Güncelleme 18 Ekim 2019 Cuma 16:06
Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad'da ilçenin Barış Pınarı Harekatı'nda terörden temizlenmesinin ardından ilk cuma namazı kılındı.
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad'da halk, 4,5 yıllık YPG/PKK işgalinin sona ermesinin ardından ilk cuma namazı için camilere gitti.
Ezanın okunmasıyla aralarında çocukların da bulunduğu Tel Abyadlılar, cuma namazını kıldı.
Tel Abyad, harekatın 5. gününde, 13 Ekim'de kurtarılmış, hemen ardından da geçici olarak ilçeyi terk eden sivillerin dönüşü başlamıştı.
Kaynak: AA
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