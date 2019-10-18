MSB: PKK/YPG'nin geri çekilmesi yakından izleniyor18 Ekim 2019 Cuma 18:18 - Son Güncelleme 18 Ekim 2019 Cuma 18:22
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG’nin güvenli bölgeden geri çekilmesi, ağır silahlarının toplanması ve tahkimatlarının tahrip edilmesi hususlarının yakından takip edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı açıklamayı Twitter hesabı üzerinden yaptı.
Açıklamada şöyle denildi:
"ABD ile Barış Pınarı Harekatı kapsamında üzerinde mutabık kalınan; terör örgütü PKK/YPG’nin Güvenli Bölge’den geri çekilmesi, ağır silahlarının toplanması ve tahkimatlarının tahrip edilmesi hususları yakından takip edilmektedir.
Kontrol altına alınan bölgelerde hayatın normale dönmesi için gerekli tedbirler alınmaktadır.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz “Ölürsem şehit, kalırsam gazi” anlayışıyla ciddiyet ve samimiyetle kendisine tevdi edilen her türlü görevi, geçmişte olduğu gibi bugün de yerine getirmek için canla başla çalışmaktadır."
ABD ile Barış Pınarı Harekatı kapsamında üzerinde mutabık kalınan; terör örgütü PKK/YPG’nin Güvenli Bölge’den geri çekilmesi, ağır silahlarının toplanması ve tahkimatlarının tahrip edilmesi hususları yakından takip edilmektedir.https://t.co/GWqpTPoLxF#MSB #TSK pic.twitter.com/wT57fJQAEz— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 18, 2019
Kaynak: TRT Haber