Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 19:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Genelkurmay Başkanı Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Milley ile görüştü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı Orgeneral Mark Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
İki mevkidaş Ukrayna'daki mevcut durumu da değerlendirdi.
Etiketler: Genelkurmay Yaşar Güler
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