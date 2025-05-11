Geçen yıl her 3 günde bir kişi “kırmızı ışık ihlali” nedeniyle hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik denetimlerine ilişkin sosyal medya hesabından bilgi verdi.

2025 yılının ilk 4 ayında trafik ekiplerince; trafik Işık İhlali ile ilgili 369 bin 457 araca/sürücüye işlem yapıldı. 2024 yılında 137 kişi yani her 3 günde 1 kişi “kırmızı ışık ihlali” nedeniyle hayatını kaybetti.

Yerlikaya, "Lütfen trafik ışıklarına uyalım. Bir anlık acele, geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açmasın" uyarısında bulundu.

Son bir haftada 3,6 milyon araç denetlendi

Emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 1-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında 3 milyon 600 bin 17 araç denetlendi.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 50 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 149 bin 311, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 818, emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 993, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 677 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 474 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam: 498 bin 666 araca/sürücüye işlem yapıldı.