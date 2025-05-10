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Gündem
TRT Haber 10.05.2025 20:49

'ATMACA' hedefi tam isabetle vurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "ATMACA Güdümlü Mermisi"nin TCG Kınalıada'dan başarılı şekilde atıldığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alındıktan sonra ilk kez ateşlenen yerli ve milli üretim ATMACA güdümlü mermisi, hedefi tam isabet vurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma "Hedef tam isabetle vuruldu" notu düşüldü. 

Videolu paylaşımda, "Deniz Kuvvetlerimiz, Mavi Vatan’da bir ilke daha imza attı. ATMACA güdümlü mermisi, Deniz Kuvvetlerimizin envanterine alındıktan sonra ilk kez DENİZKURDU-II 2025 Tatbikatı kapsamında ateşlendi. Sinop atış alanında bulunan TCG Kınalıada'dan ateşlenen ATMACA, hedefi tam isabetle vurarak başarıyla imha etti." ifadeleri kullanıldı.

 

Paylaşımda, merminin TCG Kınalıada'dan atıldığı ve hedefi başarıyla vurduğu anlara ilişkin görüntülere yer verildi.

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sinop Yerli Üretim Milli Savunma Bakanlığı
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'ATMACA' hedefi tam isabetle vurdu
'ATMACA' hedefi tam isabetle vurdu
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