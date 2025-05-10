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TRT Haber 10.05.2025 19:28

AK Parti Sözcüsü Çelik: Ateşkes kararı alınması çok memnuniyet vericidir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes kararı alınması çok memnuniyet vericidir. Türkiye, barış isteyenler için en güvenilir ortaktır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Ateşkes kararı alınması çok memnuniyet vericidir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pakistan ile Hindistan arasında sağlanan ateşkese ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Türkiye'nin ateşkes sağlanmasında üstlendiği role dikkat çeken Çelik;"Cumhurbaşkanımız her zaman sorunların çözümü ve barış için yüksek bir irade ve çaba ortaya koymaktadır" dedi.

Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes kararı alınması çok memnuniyet vericidir.

"Türkiye, barış isteyenler için en güvenilir ortaktır"

Cumhurbaşkanımız her zaman sorunların çözümü ve barış için yüksek bir irade ve çaba ortaya koymaktadır.

Türkiye, barış isteyenler için en güvenilir ortaktır. Dünyanın her yerinden kaos girişimlerinin yükseldiği bir dönemde, Türkiye’nin barış iradesi herkes için güvenilir bir yol arkadaşıdır".

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Hindistan Ömer Çelik Pakistan
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