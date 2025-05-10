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TRT Haber 10.05.2025 18:00

Dışişleri Bakanlığı: Pakistan-Hindistan ateşkesinden memnunuz

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes kararı alınmasından memnuniyet duyulduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı: Pakistan-Hindistan ateşkesinden memnunuz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada,  ateşkesin sağlanmasına yardımcı olan tüm ülkelere teşekkür edildi.

Bakanlığın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes kararı alınmasından memnuniyet duyuyoruz.

Tarafları, doğrudan ve sağlıklı bir diyalogun tesisi için ateşkesin sunduğu bu fırsattan azami ölçüde yararlanmaya çağırıyoruz.

Güney Asya’da istikrarın sürdürülebilir hale gelmesi bakımından, benzer gerginliklerin önlenmesini sağlayacak diyalog mekanizmalarının, terörle mücadele alanı dahil olmak üzere, kurulması gerektiği aşikardır.

Başta ABD olmak üzere, ateşkesin sağlanmasına katkıda bulunan tüm ülkelere teşekkürlerimizi sunuyoruz." 

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Dışişleri Bakanlığı Hindistan Pakistan Terörle Mücadele
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