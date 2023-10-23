Gazze'ye yardım taşıyan askeri uçak Mısır'a ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çoğunlukla sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketleri, Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklarla Gazze'ye ulaştırılmak üzere Mısır'a gönderiliyor.

Milli Savunma Bakanlığı, yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması için toplamda dört sorti planlandığını bildirdi. Bu kapsamda Ankara'dan bugün yola çıkan Hava Kuvvetleri'ne ait yardım uçağı Mısır'a ulaştı.

Bölgeye yardım ulaştıracak diğer uçakların hazırlık faaliyetleri sürüyor.

Bakan Koca: Ortopedi malzemeleri de gönderilen yardımlar arasında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, bu sabah Gazze'ye yardım amacıyla planlanan 4 uçak dolusu malzemenin Mısır'a gönderilmeye başlandığını kaydetti. Uçaklarda tıbbi cihaz, tıbbi malzeme, ilaç ve jeneratörler bulunduğunu bildiren Koca, şu bilgileri verdi:

"Tıbbi cihazlar arasında acil müdahale ekipmanları, ameliyat masası, ameliyat lambası, anestezi cihazı gibi ameliyathane donanımları, yoğun bakım yatağı, monitör, ventilatör gibi yoğun bakım cihazları, ultrason, ekokardiyografi, röntgen gibi görüntüleme cihazları yer alıyor. Uçaklarda bunlarla beraber Gazze'li bebekler için kuvöz ve fototerapi cihazları ile bebeklerin bakım ve tedavisi için mama, yüksek sayıda bebek bezi, yine yüksek sayıda hasta bezi gibi malzemeler de bulunuyor. Hasta ve yaralıların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek ilaç, tıbbi sarf malzemeleri, destek ve bakım malzemeleri ile savaştan zarar gören travmalı hastalar için ortopedi malzemeleri de gönderilen yardımlar arasında. Jeneratör, Gazze'nin en önemli ihtiyaçları arasında. Bunun için bir kısmı mobil, bir kısmı da büyük olmak üzere yardımlarımıza jeneratörleri de dahil ettik."

Bakan Koca, Gazze'ye yardım amacıyla planlanan 4 uçak dolusu sağlık desteğinin kara yolu ile Mısır'dan Gazze'ye gönderileceğini belirterek, "Milletimiz adına bu sorumluluğu yerine getirmekten mutluyuz. İnsani sorumluluğumuz burada bitmiyor, devamı var." ifadesini kullandı

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1799 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 388 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 45 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.