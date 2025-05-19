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TRT Haber-AA 19.05.2025 03:34

Gazze'ye yardım götürürken saldırıya uğrayan gemideki 5 Türk vatandaşı daha ülkeye döndü

Gazze'ye yardım götürürken Malta açıklarında saldırıya uğrayan "Conscience (Vicdan)" adlı gemideki 5 Türk vatandaşı daha Türkiye'ye döndü. Böylelikle gemideki 11 Türk vatandaşının tamamı kurtarılmış oldu.

Gazze'ye yardım götürürken saldırıya uğrayan gemideki 5 Türk vatandaşı daha ülkeye döndü

Gazze'ye insani yardım taşıyan ve Malta açıklarında insansız hava araçlarının saldırısına uğrayan gemideki 5 Türk vatandaşı, ülkeye döndü.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait gemideki 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenildi.

Daha önce de gemideki 6 Türk vatandaşının Türkiye'ye dönüşü sağlanmıştı. Böylece söz konusu gemideki 11 Türk vatandaşının tamamı Malta'dan ülkeye dönmüş oldu.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Malta açıklarındaki "Conscience" gemisine İHA saldırısı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmek için dünyanın farklı yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition-FFC) yardım gemisi, Malta açıklarında 2 Mayıs'ta yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı.

Koalisyonun yardım gemisine yapılan saldırıda geminin gövdesinde gedik açılmış, pruvasında yangın çıkmıştı.

Times of Malta gazetesi, 2 Mayıs'ta Özgürlük Filosu Koalisyonu gemisinin insansız hava araçlarının saldırısına uğramasından önce İsrail'e ait bir C-130 askeri nakliye uçağının, Malta etrafında 3 saat boyunca turladığını yazmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN da Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan gemiye Malta yakınlarındaki uluslararası sularda yapılan saldırıdan yalnızca saatler önce bir İsrail askeri nakliye uçağının Malta'ya doğru gittiğini doğrulamış, ancak bu uçağın, "Conscience" gemisine İHA saldırısından saatler önce, saat 9'da ülkenin güneyindeki hava üssüne döndüğünü bildirmişti.

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