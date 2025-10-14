Çok Bulutlu 15.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 14.10.2025 11:37

Gazze'ye ulaştırılacak insani yardım malzemeleri "İyilik Gemisi"ne yüklendi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda Gazze'ye ulaştırılacak insani yardım malzemeleri, Mersin Uluslararası Limanı'nda 17. "İyilik Gemisi"ne yüklendi.

Gazze'ye ulaştırılacak insani yardım malzemeleri "İyilik Gemisi"ne yüklendi
[Fotograf: AA]

Türkiye, 7 Ekim 2023'ten itibaren İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye, bugüne kadarAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda 16 gemi ve 14 uçakla insani yardım ulaştırdı. 

8 Ekim 2025'te bölgede sağlanan ateşkesin ardından destek çalışmaları hız kazandı. Bu kapsamda, Türkiye'nin Gazze'ye göndereceği 17. "İyilik Gemisi" için hazırlıklar Mersin Uluslararası Limanı'nda sürdürülüyor.

Gemide, Gazze halkının temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gönderilecek yaklaşık 900 ton insani yardım malzemesi bulunacak.

Gazze'ye ulaştırılacak insani yardım malzemeleri "İyilik Gemisi"ne yüklendi

"İyilik Gemisi"nin, yükleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından saat 12.30'da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla düzenlenecek uğurlama töreninin ardından limandan ayrılması planlanıyor. 

Yardımlar, Mısır Kızılayı iş birliğiyle, Mısır'ın El Ariş Limanı üzerinden Karem Ebu Salem Sınır Kapısı'na ulaştırılacak.

ETİKETLER
AFAD Gazze Mersin
Sıradaki Haber
Kahverengi kokarca zararlısına karşı 1 milyondan fazla hane ilaçlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:58
Erdoğan: İsrail soykırıma dönerse bunun bedelinin ağır olacağını biliyor
11:56
Trafikte “sıfır can kaybı” hedefi: 207 milyon araç denetlendi
11:49
İsrail'deki esaretten kurtulan Filistinli: Hamdolsun, yaşayanların mezarlığından çıktık
11:41
İŞKUR Gençlik Programı'nda hedef 1 milyon gence ulaşmak
11:43
Google, ABD dışındaki en büyük yapay zeka merkezini Hindistan'da kuracak
11:38
Yapay zeka ile kalp ameliyatlarında risk azaldı, süre kısaldı
“17. İyilik Gemisi” Mersin'den yola çıkacak
“17. İyilik Gemisi” Mersin'den yola çıkacak
FOTO FOKUS
Otomobil restorandan çıkan müşterilerin arasına işte böyle daldı
Otomobil restorandan çıkan müşterilerin arasına işte böyle daldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ