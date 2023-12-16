Gazzeli Rital: Diğer çocuklar gibi olmak istiyorum

İsrail'in bombardımanında evleri yerle bir oldu. 9 yaşındaki Rital yaralandı.

Tedavi olmazsa yürüyemeyecekti. "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözleriyle dünyaya sesini duyurmaya çalıştı.

Küçük kızın çağrısı karşılıksız kalmadı. Annesiyle birlikte tedavi için Türkiye'ye getirildi.

Gazze'de tahliye edilen Rital Aşur, "Komşularımızın evine bomba attılar komşularımızın evini bombaladıkları için biz de yaralandık yıkımın altında kaldık. Amcam bombardımanda vefat etti" diye konuştu.

Bombardıman nedeniyle evlerinin yıkıldığını söyleyen Rital'in annesi, "Yardım istedik sağolsun Türkiye yardım elini uzattı" dedi.

Rital şimdi yeniden koşup oynamak için tedavisinin tamamlanmasını bekliyor.

İyileşmek için dualarınızı bekliyorum diyen Rital, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İyileştikten sonra diğer çocuklar gibi olmak istiyorum. Gazze’deki arkadaşlarımın da başına bir şey gelmesin istiyorum."

Babaları günlerce kızlarından haber alamadı

Zeyna ve Fatıma kardeşler... İsrail'in bombardımanında Şifa Hastanesi'nde kadın doğum uzmanı olan annelerini kaybettiler. Küçük Zeyna ise yaralı olarak kurtuldu. Ürdün'deki babaları günlerce kızlarından haber alamadı.

Tahliye operasyonuyla iki kardeş ve babaları Türkiye'ye getirildi.

Fatıma ve Zeyna'nın babası "Hayatımda en zor yaşadığım süreç Refah Sınır Kapısından geçiş süreciydi. Çünkü onlar Gazze'deyken herhangi bir haber alamadım" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok teşekkürlerimi iletiyorum Türkiye’ye yardım ettikleri için. 09.09 ben kızlarımı onlara emanet ettim, 09.13 gerçekten emaneti tam yerine getirdiler"

Tedavileri Türkiye'de devam eden Gazzeli çocukların aklında geride kalan arkadaşları var. Onların da iyi olması için dua ediyorlar.