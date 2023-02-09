Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı Gaziantep'te, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kentten ayrılmak isteyen depremzedelerin taşınması askeri ve yolcu uçaklarının yanı sıra otobüslerle gerçekleştiriliyor.

Son iki günde Gaziantep Havalimanı'ndan 59 yolcu ve 1 askeri kargo uçağıyla 12 bin 700 depremzede İstanbul, Ankara ve İzmir'e ulaştırıldı.

Ayrıca, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 9 yolcu otobüsüyle 460 depremzede, İstanbul, Ankara, İzmir, Sakarya ve Kütahya'ya nakledildi.

Kentten ayrılmak isteyen depremzedelerin nakil işlemleri devam ediyor.