Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinde son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamasında şunları kaydetti;

Tarihimizin en büyük felaketlerinden biri olan Kahramanmaraş depreminde 10 ilimizde 3 gündür elimizden gelen en büyük mücadeleyi vermeye çalışıyoruz. Zamanla yarıştığımızın bilincinde, tüm imkanlarımızla en çok canı nasıl kurtarırız mücadelsi veriyoruz. Başımıza gelen afet ve şahit olduğumuz görüntüler milletçe hafızamızdan asla silinmeyecek izler bırakıyor. Depremden doğrudan zarar görenler kadar olan biteni ekranları başında duaları ile takip eden milyonlarca vatandaşımızın da yüreği birlikte atıyor. Her bir vatandaşımızın eli yüreğinde afet bölgesindeki kardeşlerimiz için dua ettiği, yardım etmeye gayret ettiği milletçe büyük bir birlik ve kardeşlik sergilediğimiz ortadadır.

"17 bin 406 vatandaşımız hayatını kaybetti"

Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ettikçe tablonun vehameti de maalesef büyüyor. Bu acıyı tarif etmemin mümkün olmadığının farkındayım. Son durumu paylaşmak gerekirse, Kahramanmaraş, 4 bin 879 vefat, 9 bin 243 yaralı. Gaziantep, 2 bin 141 vefat, 11 bin 563 yaralı. Şanlıurfa, 304 vefat, 4 bin 663 yaralı. Diyarbakır, 212 vefat, 899 yaralı. Adana, 408 vefat, 7 bin 450 yaralı. Adıyaman, 3 bin 105 vefat, 11 bin 778 yaralı. Malatya, 289 vefat, 7 bin 300 yaralı. Osmaniye, 878 vefat, 2 bin 224 yaralı. Hatay, 5 bin 111 vefat, 15 bin 613 yaralı. Kilis, 74 vefat, 754 yaralı. Elazığ, 5 vefat, 379 yaralı olmak üzere an itibarıyla toplam 17 bin 406 vatandaşımız hayatını kaybetti, 71 bin 866 vatandaşımız yaralandı.

Kayıplarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum. Sağlık Bakanlığı olarak tüm insan gücümüz ve alt yapı olanaklarımız ile yaralıların tahliyesi ve tedavisi için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Depremden etkilenen her ilimizde sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi için diğer illerin yöneticilerinden bir koordinasyon başkanı ve iki başkan yardımcısı tespit ettik. Koordinasyonu yöneticilerimizle sağlıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından deprem bölgesine sevk edilen ekiplerimiz ve bölgedeki mevcut kapasitemizle birlikte şu an afet bölgesine toplam 2 bin 101 ambulans, 296 UMKE aracı, 5 uçak ambulans, 7 helikopter ambulansımız ve 14 bin 429 acil sağlık personelimiz görev yapıyor.

Bölgeye diğer illerimizden bin 859 tabip uzman tabip ile 6 bin 841 sağlık ve destek personelimiz de geldi. Dolayısıyla 10 ildeki sağlık tesislerimizde ilave olarak 17 bin 929'u hekim, 111 bin 486 sağlık personeli olmak üzere 143 bin 829 personelimiz hizmet veriyor. Depremde yaralanan vatandaşlarımızın sağlıklarına bir an evvel kavuşabilmeleri için en hızlı şekilde aksiyon almaya devam ediyoruz.

Şu ana kadar afet bölgelerinde ilk müdahaleleri tamamlanan yaralı vatandaşlarımızdan tedavisi ilgili bölgede tamamlanmayacak olan yaralılarımızdan hava ambulanslarıyla 1500'e yakın, kara ambulanslarımızla 13 bin 370, Milli Savunma Bakanlığımızın TCG İskenderun gemisiyle ise 3 seferde 327 yaralımızın ve yakınlarının naklini sağladık. Tüm bölgede 77 acil müdahale ünitesi ve sahra çadırı kurduk. Bölgeye şu ana kadar 3 uçak, 1 helikopter, 76 tır, 39 kamyon, 38 araç dolusu ilaç ve tıbbi malzeme teslim edildi. 17 tır, 15 ambulans, 12 kamyon, 25 araç, 1 minibüs dolusu ilaç ve tıbbi malzeme ise ulaşmak üzere.

Görev yapan tüm sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere seyyar çadırlar ve seyyar mutfaklar kuruldu. Şu anda bölgede sağlıkla ilgili tüm talepler karşılanma çabasındayız. Bu vesileyle gönüllü olarak bölgeye gelen sağlık çalışanlarımıza ve yine kendi imkanlarıyla yardım malzemesi gönderen, getiren, gönüllü olarak arama kurtarma faaliyetlerine katılan her bir vatandaşımıza gönülden teşekkür etmek istiyorum. Ne büyük bir millet olduğumuzu bir kez daha görmüş olduk, zor günde kenetlenerek, devlet ve millet olarak eldeki tüm imkanları afetten zarar gören halkımızın hizmetine sunmakta kararlıyız. Bundan sonra yardım göndermek isteyen kişi ve kurumların planlamalarını, Bakanlığımız ve valilikle irtibatlı yürütmelerini özellikle rica ediyorum.

"Vatandaşlarımız hastanelerimizde tedavi gören birinci ve ikinci derece yakınlarının bilgilerine e-nabız uygulaması üzerinden artık ulaşabilirler"

Yaralılarımızla ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlarımız için uygulama devreye alındı. Vatandaşlarımız hastanelerimizde tedavi gören birinci ve ikinci derece yakınlarının bilgilerine e-Nabız uygulaması üzerinden artık ulaşabilirler. Ayrıca vatandaşlarımız il müdürlüklerimizin bilgilendirme hatlarını kullanarak da bilgi alabilirler. Yaralılarımız için psikolojik destek de sağlanmaya başlandı. Kimliksiz hastalarımızın kimlik tespitini yapmak ve yakılarına ulaşmak için ekipler kuruldu. Kronik hastalığı olan depremzedelerimiz raporlu ilaçlarını eczanelerden ücretsiz temin edebilirler. 5 ilde farklı noktalarda kurulan tır ve konteyner eczaneler hizmete başladı ve sayılarını hızla arttırıyor olacağız. Vatandaşlarımız ihtiyaç duyduğu ilaçları Sahra Hastanelerimizden de temin edebilecekler.

Deprem bölgesindeki hastanelerimizin durumu ile ilgili de kısaca bilgi vermek gerekirse, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanemiz tam kapasite ile hizmet vermeye başladı. Ayrıca Adıyaman'da 2 sahra hastanesi, 13 sahra çadırında yıkımın gerçekleştiği alanların yakınında sağlık hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Kadın Doğum Hastanesi ve Yörük Selim Devlet Hastanelerinin kullanılmayan alanlarının kullanıma açılması yönünde çalışmalar yapıldı. Necip Fazıl Şehir Hastanesinin alt yapı eksiklikleri giderildi. Acil servis yanında yataklı tedavi servisleri ve yoğun bakımlar faaliyete alındı. Yörük Selim Hastanesinde açık olan acil servisin dışında servisler ve yoğun bakımlarda faaliyete geçirildi.

Göksun Devlet Hastanesi'nin bahçesinde acil müdahale çadırıyla sağlık hizmeti veriliyor. Pazarcık Devlet Hastanesi'nde acil müdahale çadırında, Pazarcık ilçesi Seher ve Türkoğlu hastanelerinin ise acil müdahale çadırında sağlık hizmeti vermeye devam ediyoruz. Hatay Eğitim Araştırma Hastanemizin bahçesinde kurulan sahra hastanesinde hizmet verilerek, ileri müdahale gerektiren hastalar il dışına sevk ediliyor.

Hatay'da üniversite hastanesi bugünden itibaren daha yoğun, aktif faaliyete başlamış oldu. Aynı şekilde üniversite hastanesinin bahçesinde 6 sahra ünitesi hizmet veriyor. Bu sebeple Hatay'dan diğer illere yaralı sevklerimiz de azalmaya başladı. Dörtyol ve Reyhanlı devlet hastanelerimizin kapasitesini 420 yataktan 680 yatağa çıkardık. Her türlü sağlık hizmeti bu iki hastanemizde veriliyor. Kısa süre önce açılan 150 yataklı Samandağ Hastanemiz de aktif devrede. Kırıkhan'da hastanemiz hasarlı, hastane bahçesine sahra hastanesi ünitelerimizi kurarak acil vakalara hizmet veriyoruz. Arsuz'da 65 yataklı hastanemiz hasarlı, acil hastalarımız ilk müdahale yapılarak bölge hastanelerine sevk ediliyor. Ayrıca burada da sahra hastanemiz kuruluyor, Arsuz'daki yeni hastanemizin yapımı tamamlandı, yakın zamanda hasta kabulüne başlamak üzere çalışıyoruz.

Belen'de entegre hastane faaliyete hazırlanıyor. Hassa Devlet Hastanesinin eski binası kullanılamaz durumda. İnşaatı devam eden yeni binanın acil servisi ise hizmete açıldı. İskenderun Hastanesi'nin eski SSK yerleşkesinde A Blok'u kullanılamaz durumda. 300 yataklı kadın doğum ek binası ise hizmetine devam ediyor. Acil hastalar için 5 sahra hastanesi ünitesi kuruldu. Ayrıca tam teşekküllü ameliyatların da yapılabildiği sahra hastanesi hizmet veriyor. Kısmen hasarlı olan Altınözü Hastanesinde acil hastalar için sahra hastanesi bulunuyor, riskli hastalar hızla sevk ediliyor.

Devlet bu felaketin yaralarını sarabilmek için tüm imkanlarını seferber etmiştir. Milletimizin varlığını ve desteğini her an hissediyoruz, milletimizin yüreğinin afet bölgesinde attığını emin olun hissediyoruz. Enkazı kaldıracak, yaralarımızı saracak olan bizleriz. Bu aziz millet birlik olduğunda her zorluğun üstesinden gelir. Milletimizden dualarını eksik etmemelerini, devletimizin tüm imkanlarıyla burada olduğunu bilmelerini isterim. Allah bu millete bir daha böyle acılar göstermesin, devletimiz de milletimiz de var olsun.

"Yararlı olabilecek tüm arkadaşlarımızı ilgili ekipmanlarla bölgeye getirmiş bulunuyoruz"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, açıklamasında şunları kaydetti;

Bir taraftan terörle mücadele ederken diğer taraftan buna ilaveten bu çok büyük felaketle de mücadele konusunda ilgili bakanlık kurum ve kuruluşlarıyla gerekli koordinasyonu sağlamak suretiyle Mehmetçik bütün sahada elinden gelen gayreti göstermektedir. 2. Ordu birliklerinin tamamı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin batıda bulunan birliklerinden de azami ölçüde buraya personel sağlamak suretiyle bu mücadeleyi en iyi şekilde başarmak için her türlü gayreti göstermekteyiz.

Mehmetçiğe ilaveten askeri fabrikalarımızda, tersanelerimizde ve MKE'de mevcut işçilerimize, teknik personelden de burada arama kurtarma dahil çeşitli konularda yararlı olabilecek tüm arkadaşlarımızı ilgili ekipmanlarla bölgeye getirmiş bulunuyoruz.

"Personel ve malzeme naklini desteklemeye devam ediyoruz"

Malumunuz bildiğiniz gibi depremin olduğu ilk andan itibaren o acil durum kriz merkezini bakanlığımıza teşkil ettik ve o andan itibaren çalışmalarımızı koordine etmekte, süratli bir şekilde geliştirmekteyiz. Kriz merkezinin ihdasını müteakip, ilk olarak ihtiyaç duyulan personel ve malzemenin bölgeye sevkini kolaylıkla sağlayabilmek bakımından Hava Kuvvetlerimizle hava yardım köprüsünü kurduk. Bu köprü hala çalışmalarını sürdürmektedir. Bu manada tüm hava araçlarımızı seferber ettik ve bu çerçevede 500'den fazla uçak sortisiyle şu ana kadar personel ve malzeme naklini desteklemeye devam ediyoruz.

Ayrıca bütün helikopterlerimizden müsait olanlarda, özellikle İncirlik Üssü'nde havaalanında toplamak suretiyle, bunlar ki sayıları şu anda 41'e ulaştı ve her an diğerlerine kullanmak suretiyle ihtiyacımız olduğunda kullanacak şekilde planlamamızı yaptık ve icraatımızı sürdürüyoruz.

Başlangıçta, ilk günde olumsuz hava şartları bizim hava harekatımızı ciddi şekilde geciktirdi. Fakat çok şükür bu son 2 günde çok rahat bir şekilde hem uçaklarımız hem helikopterlerimiz bölgede çalışmalarını sürdürdüler. Örneğin dün 180 sorti yapmak suretiyle buradaki faaliyetlerimizi bütün deprem bölgesinde gerçekleştirdik. Şu anda deprem bölgesinde bir tek sorunlu havaalanı Hatay Havaalanı, o da inşallah en kısa zamanda faaliyete başlayacak. Ondan sonra bunların faaliyete açılmasıyla aktif bir şekilde hizmete girmesiyle çok daha süratli bir şekilde Hatay'ımıza gerekli desteği sağlamayı sürdüreceğiz.

"9 bini aşkın personel bölgeye ulaştırıldı"

Şu ana kadar 9 bini aşkın yurt içinden ve dışından gelen arama kurtarma personeli başta olmak üzere, teknik personel, mütehassis personel, uzman personel bölgeye ulaştırıldı. Ayrıca 350 tondan fazla da nitelikli malzeme ihtiyaç olan yerlere ulaştırıldı. Burada farklı bir uygulama olarak da tüm hava araçlarımız, helikopterlerimiz ve uçaklarımız dahil geriye dönüşte de hasta, yaralı ve aynı zamanda diğer ihtiyaç sahibi depremzedelerden kimler varsa onları da batıya doğru taşımayı sürdürüyoruz. AFAD ve valilerimizle yaptığımız temaslar çerçevesinde onlardan gelen tüm talepleri karşılamak için azami gayret gösteriyoruz.

"Hatay'da şu anda 4 binden fazla Mehmetçik de burada vazife yapmakta"

Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerimizden tüm gerekli personeli nakletmiş durumdayız. Toplam 39 komando taburumuz bölgeye intikal etti mevcutlara ilaveten. 28 arama kurtarma ve yardım timlerimiz bölgede görev yapmaya başladılar. Malumunuz depremden en çok etkilenen yerlerden biri Hatay'dır. Hatay'da şu anda 4 binden fazla Mehmetçik de burada vazife yapmakta, canla başla mücadeleye katılmaktadırlar. Yarın önemli gelişmelerden biri de bir sıhhiye hastanelerinin buraya nakli söz konusu. Öncelikle ABD'nin gönderdiği bir sahra hastanesi var. Bunu da yarın Hatay'a taşımak üzere bu bizim CH-47 helikopterlerimizi görevlendirdik. Yarın sabahtan itibaren buraya taşımaya, nakletmeye, daha sonra da buradaki vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya çalışacağız.

Bizim deprem bölgesindeki bütün kışlalarımızı, tesislerimizi açmak suretiyle vatandaşlarımızın acil yiyecek ve barınma ihtiyacını karşılamak için de arkadaşlarımız büyük bir hazırlık içindeler ve gayret içindeler. Ayrıca daha orta ve uzun vadedeki çalışmalar için de şimdiden bizim eğitim merkezlerimiz de hizmete açıldı, depremzedelerimiz buradan yararlanmaya başladılar.

Yine benzer şekilde bir gayret de sefer stoklarımızda, savaşta kullanılmak üzere ayırdığımız, bizim sahra mutfağımız var, fırınlarımız var, bunları da soğuk iklim çadırlarımız, jeneratörlerimizi bölgeye sevk ettik. Ayrıca buradaki çalışmalarda kullanmak üzere elimizdeki hiltileri de tamamen buraya sevk etmiş bulunuyoruz. Bunlara ilaveten her türlü giyecek ve battaniye benzeri elimizde ne varsa bunları da seferber ettik, bunları da dağıtıyoruz. Günlük ihtiyaçların karşılanmasına bir nebze çare olması bakımından elimizdeki seyyar tuvalet ve banyoları da bölgeye sevk etmiş bulunuyoruz. Bununla birlikte acil ihtiyaçlar çerçevesinde yemek ve ekmek dağıtımını da başlattık. Valiliklerle koordinasyon içerisinde bu çalışmalar da sürüyor.

"600 bin kumanyayı ve 250 bin ekmeği de vatandaşlarımıza dağıtmış bulunuyoruz"

Deprem olduğundan şu ana kadar toplam 600 bin kumanyayı ve 250 bin ekmeği de vatandaşlarımıza dağıtmış bulunuyoruz. Şu anda aldığımız tedbirlerle günde 40 bin vatandaşımıza sıcak yemek verebilecek noktaya geldik. Bunu da etkin bir şekilde kullanacağız.

Askeri fabrikalarımızdan, MKE'den ve tersanelerimizden de işçi ve teknik personelden ihtiyaç duyulanların tamamı bölgeye intikal etti ve iş makinalarıyla birlikte kepçe, vinç ve hiltilerle beraber buradaki çalışmalara katkı sağlıyorlar. Bizim diğer taraftan burada en çok sıkıntı duyduğumuz konulardan biri akaryakıt. Bu konuda da yine kendi stoklarımızdan ve NATOPOL dediğimiz akaryakıtı da bir şekilde gerekli yöntemlerle, uygun yöntemlerle halkımızın hizmetine, halkımızın kullanımına sunmuş bulunuyoruz. Bununla ilgili gerekli prosedürler tamamlandıktan sonra gerekli illerde bu depolardan da yararlanmak mümkün.

"22 gemi ile şu anda İskenderun Körfezi'nde görev yapmaktayız""

Ayrıca bildiğiniz gibi bizim de askeri seyyar hastanemiz var, sahra hastanemiz var. O hastane de Kahramanmaraş'ta kuruldu ve dün itibarıyla göreve başladı. Bütün bunların yanı sıra karadan ve havadan yaptığımız çalışmalara ilaveten denizi de kullanmak suretiyle burada hem malzemelerin batıdan doğuya taşınması İskenderun Körfezi'ne, diğer taraftan da buradaki hasta ve yaralıların, depremzedelerin batıya ulaştırılması konusunda da burada bir deniz ulaştırma köprüsü kuruldu. Burada TCG İskenderun, Sancaktar, Bayraktar, Osmangazi başta olmak üzere toplam 22 gemi ile şu anda İskenderun Körfezi'nde görev yapmaktayız. Bunlardan iş makinaları bölgeye gönderilmekte, çadır vs. malzemelerle birlikte gönderilmekte.