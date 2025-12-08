Çok Bulutlu 7.3ºC Ankara
Gündem
TRT Haber, AA 08.12.2025 19:24

Futbolda bahis soruşturması kapsamında 29 şüpheli için tutuklama talebi

Futbolda bahis ve şike iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 39 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemleri tamamlanan 39 şüpheliden 29'u tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Futbolda bahis soruşturması kapsamında 29 şüpheli için tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yeşil sahalardaki bahis ve şike soruşturması devam ediyor.

İncelenen MASAK raporları, banka hareketleri ve HTS kayıtları üzerine, cuma günü İstanbul merkezli 17 ilde operasyon yapılmıştı.

Gözaltına alınan 27'si futbolcu 39 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu 29 şüpheli tutuklanmaları istemiyle, 10 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı ise rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından polis nezaretinde savcılığa ifadesine karar verildi.

Futbolda Şike
