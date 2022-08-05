Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Ukrayna'dan tahıl almak üzere yola çıkmak üzere dün Bandırma Limanı'ndan gelen Barbados bandralı "Fulmar S" isimli gemi, Kilyos açıklarına demirledi.

Geminin seyrini ve takibini yapan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde görevli müşterek denetleme timi, "Cankuş" isimli servis botuyla Rumelifeneri Tahlisiye Bot İstasyonu'ndan gemiye hareket etti.

[Fotoğraf: AA]

Heyet, tahıl almak için Ukrayna'daki Çornomorsk Limanı'na gidecek gemide incelemelerde bulunuyor.

İstanbul'dan Ukrayna'ya tahıl sevkiyatı için gidecek olan "FULMAR S" gemisinde denetim yapılıyor. https://t.co/qkZHp9JOOp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 5, 2022

Geminin kaptanı Türk

Kaptanının Türk olduğu öğrenilen gemiye gidecek heyete denetimde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcisi ve Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen gemi denetim uzmanları rehberlik edecek.

[Fotoğraf: AA]

Ukrayna'nın Karadeniz sularına giren ve çıkan gemiler, Tahıl Koridoru Anlaşması gereği Türkeli Demir Sahası'nda denetleniyor.

[Fotoğraf: AA]

Denetimde, mutabakat gereği, geminin tüm ambalaj, balast tankları ve kapalı mahalleri insan ya da silah kaçakçılığına karşı kontrol ediliyor.

Gemi çevresinde sahil güvenlik helikopterleri ve botları da güvenlik önlemi aldı.