Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 20:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fuat Oktay'dan Tunceli'de şehit olan asker için taziye
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Cemil Mutlu için başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabı üzerinden, Tunceli'de şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Cemil Mutlu için taziye mesajı paylaştı.
Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
''Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonu sırasında, Tunceli Ovacık kırsalında PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman Jandarma Astsubay Üstçavuş Cemil Mutlu’ya Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyorumç."
Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonu sırasında, Tunceli Ovacık kırsalında PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman Jandarma Astsubay Üstçavuş Cemil Mutlu’ya Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) December 3, 2021
Aziz milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/Tg3RTQ24wo
Son Haberler
- 22:04
- 21:30
- 21:25
- 21:33
- 20:45
Sıradaki Haber
Bakan Koca: Omicron varyantına ülkemizde rastlanmadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz