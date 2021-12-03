Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 19:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fuat Oktay başkanlığında ekonomi değerlendirme toplantısı yapıldı
[Fotoğraf: AA ]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, ekonomi değerlendirme toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıda, ekonomide yaşanan gelişmeler değerlendirildi.
Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katıldı.
Fuat Oktay başkanlığındaki toplantı, basına kapalı gerçekleşti.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Fuat Oktay
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