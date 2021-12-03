Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 18:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2021'de ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 187 oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu 1 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Böylece, 2021'de ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 187'ye ulaştı.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 187'ye yükseldi.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı
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