68 yaşındaki Sevim Yıldız, Balıkesir'de bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın yanına gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini, onunla telefonda görüşmek istediğini söyledi.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan Yıldırım, Sevim Yıldız ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonda buluşturdu.



"Seni gördüm daha iyi oldum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma tebriğinde bulunduğu ve hatrını sorduğu Yıldız, "Çok iyiyim. Seni gördüm daha iyi oldum. Allah bizden alsın ömrü, sana versin. Başımızdan eksik olma" dedi.

Erdoğan'ın "Allah razı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah." sözleri üzerine Yıldız, "Koşturacağım senin için 2023'te. Sabaha, akşama kadar uyumayacağım" diye konuştu.

"Adam lider"

Yıldız, telefon görüşmesinin ardından gazetecilere konuştu:

"Bir daha böyle lider gelmez. Öbürleri iki kuzuyu güdemezler. Allah bana uzun ömür verdikçe ona dua edeceğim. Başımızdan eksik olursa bu iş biter. Suriye'den beter olur bura. Adam lider."