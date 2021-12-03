Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 17:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ovacık kırsalında operasyon: 1 asker şehit oldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi
Eren Kış-6 Operasyonu kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi, 1 jandarma personelinin şehit oldu.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonu'nda, Tunceli Ovacık kırsalında bir mağaraya gerçekleştirilen operasyonda biri teslim, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, sıkıştırılan teröristlere operasyonun devam ettiğini kaydetti.
Soylu, paylaşımda, "Operasyonun ilk aşamasında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir kahraman jandarmamız; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Jandarma Teşkilatı'mıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Etiketler: Son Dakika Terörle Mücadele
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