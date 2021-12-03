Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin, 12 Temmuz gece 01.30 sıralarında Kadıköy’de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin önüne otomobille geldikleri anlatıldı.

Şüpheli Ozancan Yılmaz’ın araçtan müzik yayını yaptığı, şüpheliler Yunus Emre Uzun ve Ömer Faruk Arman’ın da kilisenin haç işareti bulunan ön duvarına çıkıp dans ettikleri belirtildi.

Şüpheliler ifadelerinde, eylemleri kabul etmekle birlikte suç kastıyla hareket etmediklerini öne sürdüler.

"Barış bozucu mahiyette"

İddianamede, "İbadethane duvarına çıkıp alenen müzik eşliğinde oynama biçiminde gerçekleşen ve somut delillerle sabit olan eylemin halkın bir kesiminin inandığı dini değerleri aşağılayıcı ve kamu barışını bozucu mahiyette olduğu" değerlendirmesi yapıldı.

6 aydan 1 yıla kadar hapis istendi



Ozancan Yılmaz, Ömer Faruk Arman ve Yunus Emre Uzun’un "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1'er yıla kadar hapisleri istendi.

Tutuksuz şüpheliler önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.