Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 16:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen terör operasyonlarında 4 teröris etkisiz hale getirildi.
Etiketler: Irak Milli Savunma Bakanlığı Son Dakika Suriye
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