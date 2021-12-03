Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 15:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e gitmesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tepki geldi. Soylu "Ana muhalefet partisi genel başkanı terör örgütlerine özenip mekan basmaya gitmez" dedi.
Süleyman Soylu Kılıçdaroğlu'nun Türkiye İstatistik Kurumu'nun önüne gitmesini sosyal medya hesabı üzerinden sert sözlerle eleştirdi.
Kılıçdaroğlu'nun suç örgütleri ile ilişki içinde olduğunu ve bu etkiyle siyasi tarihte görülmemiş yöntemlere başvurduğunu belirtti.
"Ana muhalefet partisi genel başkanı PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez" dedi.
İçişleri Bakanı Soylu siyasetin ve devletin kaidelerinin belli olduğunun altını çizdi.
"CHP, başında ehliyetini kaybetmiş bir kişi ve bunu istismar edenlerin işgalindedir" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK
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