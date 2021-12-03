Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 18:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan gelişmeler ele alındı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Türkiye- Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.
Görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan gelişmeler ile Suriye, Libya ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel konular da değerlendirildi.
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