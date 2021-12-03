Türk Cumhuriyetlerinden gelen 20 gazetecinin eğitimleri sona erdi.

5 gün boyunca medya mensuplarına TRT ve TİKA iş birliğinde yeni medya ileri seviye habercilik eğitimi verildi.

Eğitimin son gününde ise sertifika heyecanı vardı.

Kursiyerlerin sertifikaları TRT Genel Müdür Yardımcısı Fethi Fahri Kaya ve TİKA Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun tarafından verildi.

"Bu programı eğitimden ziyade tecrübe paylaşımı olarak görüyorum"

TRT Genel Müdür Yardımcısı Fethi Fahri Kaya, eğitimle ilgili şunları söyledi:

"Bu programı bir eğitimden ziyade tecrübe paylaşımı olarak görüyorum. Bu paylaşımın 5 günlük eğitimle sınırlı kalmayacağını ilişkilerimizin devam edeceğini temenni ediyorum."

"Kardeşliğin bir yansıması..."

TİKA Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun ise TRT ile birçok alanda iş birliği içinde olduklarına şu sözlerle dikkati çekti:

“Özellikle Türkdilli soydaş toplumların artan dayanışma ve kardeşliğinin bir yansıması olarak 2009 yılında kurulmuş olan Türk Keneşi’nin ‘Türk Devletleri Teşkilatı’ adıyla daha güçlü bir birlikteliğe adım attığı bu günlerde, soydaş medya mensuplarını Türkiye’de ağırlamak bize ayrı bir sevinç yaşatmaktadır."

Medya mensupları da aldıkları eğitimin önemini vurguladı.