Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 226 COVID-19 testi yapıldı, 21 bin 495 kişinin testi pozitif çıktı.

187 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 20 bin 193 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 90,78, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,53 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 120 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 56 milyon 346 bin 149'u birinci doz, 50 milyon 605 bin 933'ü ikinci doz, 12 milyon 323 bin 980'i üçüncü doz olmak üzere 120 milyon 788 bin 673'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

"Omicron'a ülkemizde rastlanmadı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada yeni varyantın Türkiye'de görülmediği bilgisini paylaştı:

"Omicron varyantına ülkemizde rastlanmamıştır. Bu varyantta virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı bilinmektedir. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur."