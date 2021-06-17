Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, Muğla'nın Bodrum ilçesinde şüpheli kişileri takip eden ekibe silahla ateş edilmesi sonucu şehit düşen polis memuru Ercan Yangöz için taziye mesajı yayımladı.

"Aziz milletimizin başı sağ olsun"

Oktay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bodrum'da emniyet güçlerimizce düzenlenen operasyon sırasında çıkan silahlı çatışmada şehit düşen kahraman polisimiz Ercan Yangöz'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır, yaralı polis kardeşimize de acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."