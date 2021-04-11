Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabında, Anadolu Ajansı'nın "Ay'a Sert İniş görevinde kullanılması planlanan hibrit roket motorunun testi başarıyla sonuçlandı" başlıklı haberini paylaşarak mesaj yayımladı.

"Başaracaklarına olan inancım tamdır"

Oktay, "Milli Uzay Programımızın ilk hedefi olan 'Cumhuriyetin 100. yılında Ay'a ilk temas'ı gerçekleştirme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Güçlü Türkiye, her alanda olduğu gibi uzay çalışmalarında da var. Türk mühendislerinin bu görevi başaracaklarına olan inancım tamdır" dedi.