Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan sağlık ve şükür ayı ramazanın ilk orucu için pazartesiyi salıya bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.

Bu yıl da ramazan ayında koronavirüs tedbirleri uygulanacak. Peki, ramazanda hangi kısıtlamalar uygulanacak?

58 ilde uygulanan hafta sonu sokak kısıtlaması ramazan ayının başlamasıyla birlikte Türkiye geneline yayılacak. Yine tüm Türkiye'de hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkılamayacak.

Restoran, lokanta, kafeler kapalı olacak. Bu gibi işletmeler sadece paket servis hizmeti verecek.

Hafta sonu market, kasap, manav, kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 arasında satış yapacak

Fırın, ekmek ve unlu mamuller satan yerler açık olacak.

Teravih namazları camilerde kılınmayacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ana teması "Şifa Ayı Ramazan" olan 2021 yılı Ramazan ayı bilgilendirme toplantısına katıldı.

Erbaş, yaptıkları istişareler neticesinde teravih namazının camilerde değil evlerde kılınmasının uygun olduğuna karar verdiklerini açıkladı.

Erbaş, "Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız." dedi.

Hırka-i Şerif bu ramazanda da ziyarete kapalı olacak

Hz. Muhammed'in miraca yükselirken giydiği Hırka-i Şerif, Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde muhafaza ediliyor.

On bir ayın sultanı ramazanda binlerce kişinin ziyaret ettiği Hırka-i Şerif, koronavirüs tedbirleri nedeniyle geçen ramazanda olduğu gibi bu yıl da ziyaret edilemeyecek.

Ülke genelinde sahur ve toplu iftarlar da yapılamayacak.