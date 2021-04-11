Ağdam'da yaşananları "barbarlık" olarak niteledi, uluslararası toplumun yaşananlara seyirci kaldığını belirtti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermenistan işgalinden kurtarılan tarihi Ağdam kentini ziyaret etti.

Altun, “Ağdam şehri bir şehir ama ortada bir şehir kalmamış. Buradaki insanların evleri talan edilmiş. Kültür hazineleri tarumar edilmiş. Tam anlamıyla bir barbarlık sergilenmiş. Her şeyden önce bir işgal var ve bu işgal, modern dönemde var olan bir işgal. 30 yıl bu işgale kimse ses etmemiş” dedi.

İletişim Başkanı Altun, bölgedeki işgal karşısında Azerbaycan ve Türkiye'nin seslerini birlikte yükselttiğini söyledi.

"Türkiye’nin de desteğiyle Azerbaycan bu işgali başarıyla sonlandırdı"

Azerbaycan’ın Türkiye’nin desteğiyle işgale son verdiğini belirten Altun, “Gün gelmiş, Azerbaycan Türkiye’nin de desteğiyle bu işgale artık son vermek gerekir demiş. Masaya yumruğunu vurmuş, sahaya çıkmış ve sahada büyük bir başarı göstererek işgali başarıyla hamdolsun sonlandırmış" diye konuştu.

İşgalden kurtarılan bölgelerde imar süreci başlayacağını belirten Altun, Türkiye'nin bölgedeki mayın temizleme çalışmalarına destek vermeyi de sürdüreceğini söyledi.

