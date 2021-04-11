Haber Giriş: 11 Nisan 2021 Pazar 15:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Jandarma, 2020'de aranan 3 bin 689 kişiyi yakaladı
Jandarma Genel Komutanlığı, geçen yıl hakkında arama kararı bulunan 3 bin 689 kişinin yakalandığını açıkladı.
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından 2020'de yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verildi.
Buna göre, hakkında yakalama kararı bulunan toplam 3 bin 689 kişi yakalandı. Bu kişilerin bin 508'i tutuklandı, 2 bin 181 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı
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