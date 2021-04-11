Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından 2020'de yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verildi.

Buna göre, hakkında yakalama kararı bulunan toplam 3 bin 689 kişi yakalandı. Bu kişilerin bin 508'i tutuklandı, 2 bin 181 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.